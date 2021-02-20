Alaska’da sıra dışı ayı saldırısı! Tuvaleti kullanırken…

ABD'nin en zorlu eyaletlerinden biri olan Alaska'da, oldukça dikkat çeken bir saldırı olayı gerçekleşti. Ülkenin en kuzeyinde bulunan ve vahşi yaşamın yaygın olduğu eyalette, bir kadının uğradığı ayı saldırısı, şartları nedeniyle oldukça dikkat çekti.

Sık sık vahşi hayvan saldırılarına dair vakaların bildirildiği eyalette yaşanan olay, adeta pes dedirtti.

KORKUTAN SALDIRI

Çetin doğa koşulları nedeniyle yaygın bir kanalizasyon sisteminin olmadığı eyalette çoğu evin tuvaletinin dışarda olduğu bilinirken, tuvaleti kullanan bir kadının uğradığı saldırı, duyanları şoke etti. Geçtiğimiz hafta sonunda Chilkat Gölü civarlarında erkek kardeşi ve kız arkadaşıyla tatil yapmaya giden Shannon Stevens isimli kadın, konakladıkları evin dışında bulunan tuvaleti kullanmak istedi.