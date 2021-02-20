Alaska’da sıra dışı ayı saldırısı! Tuvaleti kullanırken…

ABD'nin en zorlu eyaletlerinden biri olan Alaska'da, oldukça dikkat çeken bir saldırı olayı gerçekleşti. Ülkenin en kuzeyinde bulunan ve vahşi yaşamın yaygın olduğu eyalette, bir kadının uğradığı ayı saldırısı, şartları nedeniyle oldukça dikkat çekti.
Sık sık vahşi hayvan saldırılarına dair vakaların bildirildiği eyalette yaşanan olay, adeta pes dedirtti.
KORKUTAN SALDIRI
Çetin doğa koşulları nedeniyle yaygın bir kanalizasyon sisteminin olmadığı eyalette çoğu evin tuvaletinin dışarda olduğu bilinirken, tuvaleti kullanan bir kadının uğradığı saldırı, duyanları şoke etti. Geçtiğimiz hafta sonunda Chilkat Gölü civarlarında erkek kardeşi ve kız arkadaşıyla tatil yapmaya giden Shannon Stevens isimli kadın, konakladıkları evin dışında bulunan tuvaleti kullanmak istedi.
Ahşap kabine giden kadın, tuvalete oturur oturmaz müthiş bir acıyla karşılaştı. Çığlık çığlığa yerinden kalkarak acının kaynağını arayan kadın, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Tuvaletin içinde kocaman bir ayının kafası olduğunu gören kadın, kabinden hızla çıkarak canını zor kurtardı.
Vücudunda derin diş izleri oluşan kadına acil müdahale uygulandı.
"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"
Yerel basına açıklamalarda bulunan Stevens, bir gece önce kaldıkları evin bahçesinde barbekü yaptıklarını, ayının muhtemelen o kokuya geldiğini söyledi. Ayı saldırısını "Bir tuvalet deliğinin içinde görmeyi bekleyeceğiniz en son şey" diye nitelendiren Stevens, daha büyük bir zarar görmediği için kendisini şanlı hissettiğini söyledi.