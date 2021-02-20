Avustralya’da yeni salgın korkusu! Korkutucu hastalık giderek yayılıyor

Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ölümcül hastalıklara dair küresel endişeleri de beraberinde getirdi. İnsanoğlunun son yıllarda yaşadığı en büyük salgın olan koronavirüs, uzun zamandır unutulmuş olan salgın hastalık ihtimallerini yeniden uyandırdı.
ET YİYEN HASTALIK KORKUTUYOR
Son olarak Avustralya'dan gelen bir hastalık haberi, oldukça korkutucu senaryoları da beraberinde getirdi. Koronavirüs salgınıyla neredeyse aynı dönemde çıkan ve "et yiyen hastalığı" olarak bilinen Buruli ülseri, ülke genelinde giderek yaygınlaşmaya başladı.
Mycobacterium ulcerans isimli bir bakterinin neden olduğu ve bulaştığı kişinin cildinde yara şeklinde ortaya çıkıp uzuvların kangren olmasına kadar götüren hastalığı kapan kişilerin, ülke genelinde giderek yaygınlaştığı bildirildi.
BÜYÜK ŞEHİRLER TEHLİKE ALTINDA
Avustralya basınında çıkan haberlere göre insanlara keseli sıçanlardan bulaştığı düşünülen, ülkenin iç kesimlerinde başlayan Buruli ülseri, şimdi de büyük şehirleri tehdit ediyor.
Sivrisinekler aracılığıyla kolaylıkla yayılan hastalığa dair yerel basına açıklamalarda bulunan yetkililer, Buruli ülserinin 5 milyon nüfusu olan Melbourne'e yaklaştığı uyarısında bulundu.
AMPÜTASYON TEHLİKESİ VAR
Buruli ülserinin, son derece bulaşıcı bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, vücutta çıkacak en küçük bir kızarıklığın bile hastalığın belirtisi olabileceği uyarısında bulundu. Lezyonların ciddiye alınmazsa doku çürümesi ve ampütasyona kadar gidebileceğini belirten Avustralyalı uzmanların uyarısı, yeni bir panik dalgasını da beraberinde getirdi.