Avustralya’da yeni salgın korkusu! Korkutucu hastalık giderek yayılıyor

Son bir yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, ölümcül hastalıklara dair küresel endişeleri de beraberinde getirdi. İnsanoğlunun son yıllarda yaşadığı en büyük salgın olan koronavirüs, uzun zamandır unutulmuş olan salgın hastalık ihtimallerini yeniden uyandırdı.

ET YİYEN HASTALIK KORKUTUYOR

Son olarak Avustralya'dan gelen bir hastalık haberi, oldukça korkutucu senaryoları da beraberinde getirdi. Koronavirüs salgınıyla neredeyse aynı dönemde çıkan ve "et yiyen hastalığı" olarak bilinen Buruli ülseri, ülke genelinde giderek yaygınlaşmaya başladı.