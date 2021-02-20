KKTC'de sürpriz kabine değişikliği! Sağlık Bakanlığı'nda nöbet değişimi

Görevden alınan Sağlık Bakanı Ali Pilli

Gelinen bu noktada bir nöbet değişiminin hem Sayın Pilli hem de ülkemiz için yararlı olacağını düşündüğüm için kabinede değişikliğe gidilmesini uygun buldum. Yıllarca halkımıza bir sağlıkçı ve Bakan olarak hizmet veren Sayın Üstel de inanıyorum ki yeni görevini başarı ile yapacaktır. Partimize çok uzun yıllar her kademede hizmet veren Sayın Resmiye Canaltay'ın da birikimleri ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'nda başarılı olacağına güveniyorum" ifadelerine yer verdi.