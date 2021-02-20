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Kraliyet kapısı tamamen kapandı

Giriş Tarihi: 20.2.2021 ABONE OL
Kraliyet kapısı tamamen kapandı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Sussex Dükü Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle'ın bir süre önce bıraktıklarını duyurdukları Kraliyet Ailesi'ndeki kamusal görevlerine geri dönmeyecekleri açıklandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, BBC'nin haberine göre Prens Harry ve Meghan Markle daha önce verilmiş olan onursal askeri unvanları iade edecekler. Kraliyet Ailesi'nin ayrıcalıklarından da faydalanamayacaklar. Çift birkaç hafta önce ikinci çocuklarını beklediklerini açıklamıştı.
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Kraliyet kapısı tamamen kapandı
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