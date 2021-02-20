Terör örgütü YPG’nin insanlık suçları BM raporunda

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, yaklaşık 10 yıldır devam eden Suriye iç savaşında islenen ağır savaş suçları ile insanlığa karşı suçları yine gündeme getirdi. Raporda savaşa müdahil olan Esad rejimi, terör örgütü YPG'nin, radikal grupların insan haklarını "en iğrenç biçimde ihlal ettiği" ifade edildi. Alman DW ajansına göre savaşta bugüne dek 38 kez kimyasal silah kullanıldığının tespit edildiği bildirilirken, bunlardan 32'sinde sorumlu tarafın rejim güçlerinin olduğunu gösteren yeterince kanıt olduğu belirtildi.BM raporunda terör örgütü YPG milislerinin rastgele ateş açarak çok sayıda sivilin ölümüne ve yaralanmasına neden oldukları ve çocuk yaşta kişileri zorla silahaltına aldığı kaydedildi.ABD liderliğindeki koalisyonun desteklediği terör örgütü YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda geniş bir alanı işgal ediyor.