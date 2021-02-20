Yunanistan’dan tarihi saygısızlık: Osmanlı mezarları talan edildi!

Her fırsatta Türkiye ile gerilimi artıracak adımlar atan Yunanistan'dan, şimdi de tarihi bir saygısızlık haber geldi. Yunan basınında çıkan haberlere göre Selanik'in Gargara köyü yakınlarında bir spor salonu inşasında bölgede bulunan tarihi Osmanlı mezarları, tamamen yok edildi.

SPOR SALONU İÇİN MEZARLARI YOK ETTİLER

İnfial yaratan haberler, Yunanistan'dan geldi. Selanik yakınlarında bulunan Gargara köyünde, 201 Osmanlı mezarı, spor salonu yapım çalışmalarında talan edildi.