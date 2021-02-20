Yunanistan’dan tarihi saygısızlık: Osmanlı mezarları talan edildi!

Her fırsatta Türkiye ile gerilimi artıracak adımlar atan Yunanistan'dan, şimdi de tarihi bir saygısızlık haber geldi. Yunan basınında çıkan haberlere göre Selanik'in Gargara köyü yakınlarında bir spor salonu inşasında bölgede bulunan tarihi Osmanlı mezarları, tamamen yok edildi.
SPOR SALONU İÇİN MEZARLARI YOK ETTİLER
İnfial yaratan haberler, Yunanistan'dan geldi. Selanik yakınlarında bulunan Gargara köyünde, 201 Osmanlı mezarı, spor salonu yapım çalışmalarında talan edildi.
Aktarılan haberlere göre bölgede inşaat çalışmaları başlatılmadan önce Osmanlı'ya ait mezar taşları bulunurken, hafriyat çalışmalarının ardından tüm kalıntılar, ortadan yok edildi.
YETKİLİLER SAYGISIZLIĞA İZİN VERDİ
İnşaat çalışmalarının başlatılmasının ardından ortaya çıkarılan mezarları gören iş makinesi operatörleri, ilk olarak işi durdurdu. İnşaat yetkililerinin Halkidiki Tarihi Eserler Müdürlüğü'ne ve Nea Propontida Belediyesi'ne haber vermesinin ardından bölgeye gelerek keşif çalışmalarında bulunan müze ve belediye yetkilileri, çalışmalara devam kararı aldı.
Yunanistan Selanik'teki 201 tane Osmanlı mezarını yıktı | Video
Onay verilmesinin ardından iş makinelerinin talan ettiği bölgede tam 201 Osmanlı mezarı yok edildi.
KALINTILAR TAŞINDI İDDİASI
Yunan yetkilileri, yaptıkları yazılı açıklamada, "Kazıda Osmanlı dönemine ait 201 mezar ortaya çıkarıldı ve bunlar fotoğrafları çekildikten ve planlandıktan sonra inşaat alanından uzaklaştırıldı" ifadelerini kullandı.
Ancak bölge halkı, mezarların yer değiştirilmesi konusunda kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.