104 yaşında 200 yıllık gizemli soruyu çözdü

Kolombiya'da 104 yaşındaki Lucio Chiquito Caicedo, Kolombiya Ulusal Üniversitesi'nde inşaat mühendisliğinden mezun olup, ardından 70 yıl öncesinden İngiltere Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji alanında aldığı yüksek lisansını dereceyle tamamladı. Tez için 30 yıldır çalışan Caicedo, "Doktora programım, bir nehirden enerji ve diğer amaçlar için sürdürülebilir şekilde alınabilecek maksimum su miktarını belirlemekle ilgiliydi" dedi. 200 yıldan daha eski bir gizem olan karmaşık problemi Caicedo çözdüğünü söyledi.