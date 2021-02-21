30 yılı hapishanede geçti, üniversite bitirdi

ABD'de hayatının yarısını hapishanede geçiren 62 yaşındaki Joseph Valadez, Cal State Long Beach'ten mezun oldu. Henüz 11 yaşındayken uyuşturucu bağımlısı oldu. Hayatının 30 yılını parmaklıklar arkasında geçirdi. 50'li yaşlarında ölümün eşiğinde bir uyanış yaşadı. Temizlenmeye karar verdi. Üniversiteye kaydoldu ve altı yıl boyunca onun için zorlu sayılacak derslere katıldı. Son iki yarıyılını Başkan'ın Onur Listesi'nde tamamladı. Ayrıca 3.67 not ortalamasıyla Dekan Listesi'ne girdi. Şu anda üniversitedeki sosyal hizmet yüksek lisans programına kabul edilmeyi bekliyor. Valadez "Benim gibi adamlarla ilgili önyargıları kırmak istediğim bir yanlış anlama var. Ben yapabilirsem, herkes yapabilir. 'Bir resim bin kelimeye bedeldir' diyorlar, ben bu damgayı çürütmek için buradayım" dedi.