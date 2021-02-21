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'de bovling salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

'nin eyaletindeki bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

AA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 10:30 Son Güncelleme: 21.2.2021 10:32 ABONE OL
ABD'de bovling salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki bir bovling salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

ABD basınının East Norriton Polis Departmanı kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Pensilvanya'nın Montgomery ilçesine bağlı East Norriton bölgesinde, silahlı bir saldırganın saat 18.45 civarında "Our Town Alley" adlı bovling salonuna girerek ateş açtığı belirtildi.

4 KİŞİYİ VURDU

Emniyet yetkilileri, saldırganın salondaki dört kişiyi vurduğunu ve bunlardan birinin olay yerinde öldüğünü aktardı.

Yaralanan üç kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığını söyleyen yetkililer, kaçan saldırganın bulunması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

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ABD'de bovling salonuna silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
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