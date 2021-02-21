Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransa’da son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka

’da son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka

’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 3 milyon 605 bin 181’e ulaştı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 23:00 ABONE OL
Fransa’da son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka
Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 605 bin 181'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 160 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 306'ya yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 807'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 362 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA