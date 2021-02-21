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İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı!

İçişleri Bakanı 'nın konvoyunun başkent 'ta silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 17:50 ABONE OL
Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı!

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü. Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

KORUMASI YARALANDI

Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi.

Öte yandan AA muhabirinin Canzur bölgesi sakinlerinden aldığı bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.

Bakan Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde bulunuyor.

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Libya İçişleri Bakanı Başağa'nın konvoyuna silahlı saldırı!
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