Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Pop şarkıcısı Serpil Barlas hayata veda etti

Pop şarkıcısı hayata veda etti

DHA
Giriş Tarihi: 21.2.2021 ABONE OL
Pop şarkıcısı Serpil Barlas hayata veda etti
1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran pop müzik şarkıcısı Serpil Barlas vefat etti. Barlas'ın dün akşam Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratan sanatçı, uzun yıllar yaşadığı ABD'de de müzik çalışmalarına devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği'nin assolistlerinden Aysel İpar'ın da kızıydı. Serpil Barlas'ın pazartesi günü Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Pop şarkıcısı Serpil Barlas hayata veda etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA