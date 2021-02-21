Pop şarkıcısı Serpil Barlas hayata veda etti

1980'li yıllarda seslendirdiği şarkılarla büyük bir hayran kitlesi oluşturmayı başaran pop müzik şarkıcısı Serpil Barlas vefat etti. Barlas'ın dün akşam Beşiktaş'taki evinde yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Üstlendiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gündem yaratan sanatçı, uzun yıllar yaşadığı ABD'de de müzik çalışmalarına devam etmişti. Ünlü kompozitör Uğur Dikmen ile evli olan Barlas, aynı zamanda Türk Sanat Müziği'nin assolistlerinden Aysel İpar'ın da kızıydı. Serpil Barlas'ın pazartesi günü Feriköy Mezarlığı'nda anneannesi Macide Balkış'ın mezarının da bulunduğu aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.