ABD sokaklarında şaşırtan görüntüler! 139 yıllık binayı böyle taşıdılar

ABD'nin en ünlü şehirlerinden San Francisco, dün oldukça ilginç bir taşınma olayına şahit oldu. Tarihi evinin konumundan memnun olmayan bir ev sahibi, yıllarca süren uğraşlarının sonunda evinin yerini 'temelli' değiştirdi.
SIRA DIŞI TAŞINMA
Şehir sakinlerinin oldukça dikkatini çeken taşınma olayı, dün gerçekleşti. 1882 yılında, Viktorya dönemi mimarinin izlerini taşıyan tarihi bir evin sahibi olan Tim Brown, evinin lokasyonunu değiştirmeye karar verdi. Tarihi evini oldukça seven, ancak daha iyi bir araziye sahip olmasını isteyen Brown, yıllarca bunu nasıl gerçekleştirebileceğini düşündü.
Şehir planlamacılarıyla gerçekleştirdiği toplantılar sonucu evini temeliyle birlikte taşımaya karara veren Brown'ın hayali dün gerçek oldu.
Hareketli takozlara yüklenen 139 yıllık iki katlı, 6 yatak odalı ev, San Francisco sokakları boyunca tam 500 metre taşındı. Şehrin o bölgesindeki hayatı kilitleyen o taşınma işlemi, oldukça ilgi çekti.
139 yıllık ev, yeni yerine böyle taşındı | Video
Oldukça engebeli olmasıyla bilinen San Francisco sokaklarında gerçekleşen taşınma işlemi için güzergah boyunca birçok noktada trafik işaretleri söküldü, ağaçlar kaldırıldı.
400 BİN DOLARA MÂL OLDU
Yollardaki eğim nedeniyle zorluk yaşanan taşınma işlemi, saatler süren çalışmaların ardındna başarıyla tamamlandı. ABD basınına konuşan evin sahibi, gerekli izinler için devlete 200 bin doların üzerinde ödeme gerçekleştirdiğini söyledi.
Taşınma masraflarıyla beraber 400 bin doların üzerinde bir masrafta bulunduğunu aktaran Brown, her şeye rağmen buna değdiğini açıkladı.