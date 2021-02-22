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sokaklarında şaşırtan görüntüler! 139 yıllık binayı böyle taşıdılar

Dikkat çeken bir taşınma olayı, ’nin kentinde gerçekleşti. 1882 yılında inşa edilen, iki katlı evinin şehir merkezindeki yerinden memnun olmayan ev sahibi, evini taşımaya karar verdi. Yıllar boyunca evinin taşınması için çeşitli yollar araştıran 139 yıllık evin sahibi, dün, uzun zamandır planladığı ev taşıma hayalini gerçekleştirdi. Evini hareketli takozlarla San Francisco sokaklarında yürüten ev sahibinin o anları ise, oldukça dikkat çekti.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Giriş Tarihi: 22.2.2021 11:22 Son Güncelleme: 22.2.2021 11:40 ABONE OL
ABD sokaklarında şaşırtan görüntüler! 139 yıllık binayı böyle taşıdılar

ABD'nin en ünlü şehirlerinden San Francisco, dün oldukça ilginç bir taşınma olayına şahit oldu. Tarihi evinin konumundan memnun olmayan bir ev sahibi, yıllarca süren uğraşlarının sonunda evinin yerini 'temelli' değiştirdi.

SIRA DIŞI TAŞINMA

Şehir sakinlerinin oldukça dikkatini çeken taşınma olayı, dün gerçekleşti. 1882 yılında, Viktorya dönemi mimarinin izlerini taşıyan tarihi bir evin sahibi olan Tim Brown, evinin lokasyonunu değiştirmeye karar verdi. Tarihi evini oldukça seven, ancak daha iyi bir araziye sahip olmasını isteyen Brown, yıllarca bunu nasıl gerçekleştirebileceğini düşündü.

Şehir planlamacılarıyla gerçekleştirdiği toplantılar sonucu evini temeliyle birlikte taşımaya karara veren Brown'ın hayali dün gerçek oldu.

Hareketli takozlara yüklenen 139 yıllık iki katlı, 6 yatak odalı ev, San Francisco sokakları boyunca tam 500 metre taşındı. Şehrin o bölgesindeki hayatı kilitleyen o taşınma işlemi, oldukça ilgi çekti.

139 yıllık ev, yeni yerine böyle taşındı | Video

Oldukça engebeli olmasıyla bilinen San Francisco sokaklarında gerçekleşen taşınma işlemi için güzergah boyunca birçok noktada trafik işaretleri söküldü, ağaçlar kaldırıldı.

400 BİN DOLARA MÂL OLDU

Yollardaki eğim nedeniyle zorluk yaşanan taşınma işlemi, saatler süren çalışmaların ardındna başarıyla tamamlandı. ABD basınına konuşan evin sahibi, gerekli izinler için devlete 200 bin doların üzerinde ödeme gerçekleştirdiğini söyledi.

Taşınma masraflarıyla beraber 400 bin doların üzerinde bir masrafta bulunduğunu aktaran Brown, her şeye rağmen buna değdiğini açıkladı.

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ABD sokaklarında şaşırtan görüntüler! 139 yıllık binayı böyle taşıdılar
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