ABD sokaklarında şaşırtan görüntüler! 139 yıllık binayı böyle taşıdılar

ABD'nin en ünlü şehirlerinden San Francisco, dün oldukça ilginç bir taşınma olayına şahit oldu. Tarihi evinin konumundan memnun olmayan bir ev sahibi, yıllarca süren uğraşlarının sonunda evinin yerini 'temelli' değiştirdi.

SIRA DIŞI TAŞINMA

Şehir sakinlerinin oldukça dikkatini çeken taşınma olayı, dün gerçekleşti. 1882 yılında, Viktorya dönemi mimarinin izlerini taşıyan tarihi bir evin sahibi olan Tim Brown, evinin lokasyonunu değiştirmeye karar verdi. Tarihi evini oldukça seven, ancak daha iyi bir araziye sahip olmasını isteyen Brown, yıllarca bunu nasıl gerçekleştirebileceğini düşündü.