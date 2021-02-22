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Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçince... 'den flaş karar

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan ’ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 500 bin kişinin anısına önümüzdeki 5 gün boyunca federal binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı

İHA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 22:34 Son Güncelleme: 22.2.2021 22:38 ABONE OL
Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçince... ABD'den flaş karar

ABD'de Covid-19'a bağlı can kaybının yarım milyonu aşmasının ardından Başkan Joe Biden'dan hayatını kaybedenler için anlamlı bir emir geldi. ABD Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden'ın Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 500 bin kişinin anısına önümüzdeki 5 gün boyunca federal binalardaki bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Psaki, Biden ve eşi Jill Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eşi Douglas Emhoff'ın ilerleyen saatlerde Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden 500 bin ABD'li için gün batımında düzenlenecek olan mum yakma töreni sırasında tüm Amerikalılardan bir dakikalık saygı duruşuna katılmalarını isteyeceklerini belirtti.

ABD'de toplam vaka sayısı 28 milyon 774 bin 823'e, toplam can kaybı ise 511 bin 415'e ulaştı.

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Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini geçince... ABD'den flaş karar
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