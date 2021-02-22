ABD’nin en yaşlı koronavirüs hastasına sürpriz! Hastanede kutladı…

ÜLKE SALGININ PENÇESİNDE

Worldometers isimli internet sitesine göre, Kaliforniya 3 milyon 512 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 597 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 863 binden fazla vakayla Florida izliyor. Koronavirüse bağlı can kayıplarında da 49 bin 108 ölümle Kalifoniya ilk sırada yer alıyor.