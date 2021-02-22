Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı'dan AB açıklaması: Değerlerimiz ortak, geleceğimiz ortak

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, "2021-2027 döneminde muhtemelen daha fazla programa katılacağız. Çünkü Avrupa'nın değerlerinin bir NATO üyesi olarak aynı zamanda bir Avrupa Konseyi kurucu üyesi olarak bizler birlikte oluşturduk" diye konuştu.

Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından, Türkiye'nin tüm bakanlıklarının ve Avrupa Birliği fonlarından faydalanan kuruluşların desteği ile Avrupa Birliği Projelerinin hayata ve insana dokunan kazanımlarını anlatan 22-26 Şubat tarihleri arasında sürecek "Ortak Geleceğimiz Dijital İletişim Kampanyası"nın başlangıç töreni düzenledi.

AB DEĞERLERİNİ BİRLİKTE OLUŞTURDUK

Türkiye'nin her zaman Avrupa'nın geçmişinde önemli bir yer tuttuğunu vurgulayan Kaymakcı, "Coğrafyasıyla, kültürel altyapısıyla, siyasetiyle, ekonomisi ve ticaretiyle her zaman Avrupa kıtasının şekillenmesinde, gelişmesinde, zenginleşmesinde önemli bir yer tuttu. Bugün de bir aday ülke olarak AB üyelik sürecinde zorluklara rağmen bazı siyasi engellere rağmen kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor. Resmen aday ilan edildikten sonra Türkiye-AB katılım öncesi mali yardımlarından yani IPA fonlarından yararlanmaya başladı ve aynı zaman yine bir aday ülke olarak birçok birlik programına katıldı. 2014-2020 döneminde 8 birlik programı ve ajansına katılıyoruz. 2021-2027 döneminde muhtemelen daha fazla programa katılacağız. Çünkü Avrupa'nın değerlerini bir NATO üyesi olarak aynı zamanda bir Avrupa Konseyi kurucu üyesi olarak bizler birlikte oluşturduk" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

IPA fonlarının her kesime ulaştığını kaydeden Kaymakcı, "Biz Avrupa değerlerinin oluşumu ve gelişimine yine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. IPA fonları, keza IPART fonları Türkiye'nin birlik programlarında yer alması Türkiye'nin ve Avrupa'nın geleceğine yapılmış en değerli yatırım. Türkiye Avrupa'nın şimdisinde de önemli bir rol oynuyor. Terörle mücadelede, düzensiz göç yönetiminde, AB'nin enerji tedarikinde yine Avrupa'nın ekonomik yatırım ve ticaret değerlerinde en etkili, en önde gelen aktörlerden biri. Tabii AB üyeliği gerçekleştirdiğinde bu değerler daha anlamlı hale gelecek ve üyeliğin sağlayacağı potansiyel, çok daha iyi bir şekilde değerlendirilecek" şeklinde konuştu.

OLUMLU GÜNDEMİN HAKİM OLACAĞI BİR DÖNEM

İlerleyen dönemlerde Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek 2 alanın Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Dijital Avrupa olduğunu söyleyen Kaymakcı, şunları söyledi: "Türkiye bu 2 alanda da diğer Avrupa Ülkeleri ve özellikle AB ortak çalışma alanında yer almayı arzu edecek. Umarız 2021-2027 döneminde Türkiye çok daha fazla AB programına katılacaktır. Bu programlardan en önde geleni Ufuk Avrupa. Türkiye Ufuk Avrupa'da bilim insanlarıyla araştırma kurumları ile en etkin şekilde yer alacak. Biz bu programları sadece bir mali kaynak olarak görmüyoruz. Umarız 2021-2027 dönemi, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündemin hakim olacağı bir dönem olacaktır. Umarız bu faaliyetlerimiz çarpan etkisiyle daha da anlamlı etkiler doğuracaktır. Değerlerimiz ortak, geleceğimiz ortak"

YÜZLERCE PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK

Türkiye, AB'ye aday ülke statüsü kazandığı 1999'dan bu yana yapısal reformlarla gelişimini sürdürürken 2002 yılından bu yana devam eden katılım süreci boyunca aldığı 9,2 milyar Avro hibeyle ortak bir geleceğe yatırım yapan yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Kampanya, IPA III döneminin hazırlık çalışmalarının devam ettiği bu günlerde daha önce gerçekleştirilen projelerin tanıtımının yanı sıra bundan sonra da Avrupa Birliği projelerine yönelik güçlü gelecek yatırımları hedefleniyor.