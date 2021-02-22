Irak'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı!

4 ADET KATYUŞA FÜZESİ DÜŞTÜ

Iraklı güvenlik yetkilileri, Yeşil Bölge'ye 4 adet Katyuşa roketinin düştüğünü belirtti. Roketlerin birinin bölgede bulunan Irak Milli Güvenlik Binası ile bir otoparkın yakınına düştüğü belirtildi. Bölgede bulunan bazı araçların da hasar gördüğü saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.