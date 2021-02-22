İspanya’da gerilim tırmanıyor: Yüzlerce kişi gözaltında

İspanya'da günlerdir devam eden devam eden protesto olayları etkisini koruyor. Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta polis zoruyla tutuklanarak cezaevine konulan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve vandalizme dönüşen gösterilerde, 6. gün geride kaldı.

DÜKKANLAR YAĞMALANDI

Katalonya bölgesinin Barselona, Girona ve Lleida gibi büyük kentlerinde yoğunlaşan gösteriler, bugün Bask bölgesinin bazı şehirlerinde de yapıldı. Bu zamana kadar şiddet yanlısı eylemlerin en fazla görüldüğü yer olan Barselona'da olaylar bu akşam da devam etti.