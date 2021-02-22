İsrail'de katran felaketi: Sahiller ikinci bir emre kadar kapalı...

HAVA KİRLİLİĞİNE YOL AÇTI

Sahillerdeki katran topakları ise, yetkililer tarafından temizlenmeye devam ediyor. Çevre Koruma, Sağlık ve İçişleri bakanlıkları tarafından yürütülen ortak çalışma neticesinde 1 km'lik alanın temizlendiği ifade edildi. Öte yandan, petrol sızıntısının hava kirliliğine de yol açtığı belirtildi.