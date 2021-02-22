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Son dakika | tarih vererek açıkladı: 2030'da ulaşmak gerçek dışı...

Son dakika haberler... Son dönemlerde Covid-19 salgını ve ile ilgili yaptığı açıklamaları ile adından sık sık söz ettiren 'un ortak kurucusu, milyarder 'ten çarpıcı bir açıklama geldi.Gates, 2030 yılında "net sıfır karbondioksit emisyonu" düzeyine erişmenin "tamamen gerçek dışı" olduğunu açıkladı...

DHA
Giriş Tarihi: 22.2.2021 09:35 Son Güncelleme: 22.2.2021 09:50 ABONE OL
Son dakika | Bill Gates tarih vererek açıkladı: 2030'da ulaşmak gerçek dışı...

Son dakika haberi: Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüsve iklim krizi ile ilgili yaptığı açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bill Gates, yaptığı son açıklamasında, 2030 yılında "net sıfır karbondioksit emisyonu" düzeyine erişmenin "tamamen gerçek dışı" olduğunu vurguladı.İşte son dakika haberinin detayları...

TAMAMEN GERÇEK DIŞI

Fox News kanalının sorularını yanıtlayan Gates, "2030 yılına kadar karbon emisyonlarından arınacağımızı düşünmek tamamen gerçek dışıdır" dedi ve söz konusu hedefin zor olduğunu görmemenin de, karbon emisyonlarıyla mücadele etmekte yaşanacak zorlukların bir parçası olacağı uyarısı yaptı.

2030 YILINDA KARBON AYAK İZİNİ TAMAMEN ORTADAN KALDIRMAYI HEDEFLEMİŞLERDİ

Mİcrosoft'tan 2020 yılında yapılan bir açıklamada, şirketin 2030 yılına kadar karbon ayak izini tamamen ortadan kaldırmayı ve karbon negatif olmayı hedeflediği vurgulanmıştı.

2050 YILI...

"Eğer karbon ayak izini tamamen ortadan kaldırmak için 10 yıl daha bekleyeceksek, bu 20 yıl, 30 yıl beklemekten kötü değil, çünkü küresel ısınma yükselişini sürdürüyor" diyen Gates, asıl olarak tüm dünyanın tüm emisyonlardan arındırılmasının hedeflendiği 2050 yılına baktığını ekledi.

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Son dakika | Bill Gates tarih vererek açıkladı: 2030'da ulaşmak gerçek dışı...
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