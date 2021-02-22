Son dakika | Bill Gates tarih vererek açıkladı: 2030'da ulaşmak gerçek dışı...

2050 YILI...

"Eğer karbon ayak izini tamamen ortadan kaldırmak için 10 yıl daha bekleyeceksek, bu 20 yıl, 30 yıl beklemekten kötü değil, çünkü küresel ısınma yükselişini sürdürüyor" diyen Gates, asıl olarak tüm dünyanın tüm emisyonlardan arındırılmasının hedeflendiği 2050 yılına baktığını ekledi.