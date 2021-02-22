Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı Türkiye'de düzenlenecek

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın, 23 Şubat'ta Türkiye'de yapılacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'un, yarın Türkiye'ye ziyaret düzenleyeceği belirtildi.

Ziyaret sırasında, Türkmenistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, Meredov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

İKİLİ GÖRÜŞME

Açıklamada, ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un da katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın da gerçekleştirileceği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ayrıca Bayramov ile ikili görüşme yapacağı ifade edildi.

Görüşmelerde, ülkeler arası ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile iş birliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımların ikili ve üçlü formatta ele alınacağı kaydedildi.