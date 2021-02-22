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Ünlü biyologdan çarpıcı iddia: Koronavirüs yüzde 90 laboratuvarlarda üretildi

ABD'nin ünlü bir televizyon programında son döneme damgasını vuran koronavirüs salgını konu olarak ele alındı. Ünlü sunucu 'in sunduğu programa konuk olan iki biyolog yaptıkları iddia ile gündeme bomba gibi düştü. Biyolog ve Heather Heying, koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvar üretimi olabileceğini ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 22.2.2021 22:57 Son Güncelleme: 22.2.2021 23:00 ABONE OL
Ünlü biyologdan çarpıcı iddia: Koronavirüs yüzde 90 laboratuvarlarda üretildi

Yapımcılığını HBO'nun üstlediği 'Real Time with Bill Maher' programının sunucusu Bill Maher'ın geçtiğimiz haftaki konuğu karı-koca iki biyolog oldu. Maher, biyolog Bret Weinstein ve Heather Heying'e son günlerde dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili sorular sordu.

"YÜZDE 90 LABORATUVARDA ÜRETİLMİŞ OLABİLİR"

Maher, koronavirüsün laboratuvarda üretilmiş olduğunu ve laboratuvardan sızmış olabileceğini dile getirdi. Maher bir oran vermesi gerekirse de yüzde 50 olabileceğini dile getirse de iki biyoloğun konuyla ilgili fikrini sordu.

Biyologlardan Weinstein ise; koronavirüsün yüzde 90 oranında laboratuvarda üretilmiş olabileceğini iddia etti.

('Real Time with Bill Maher' programının sunucusu Bill Maher)

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Ünlü biyologdan çarpıcı iddia: Koronavirüs yüzde 90 laboratuvarlarda üretildi
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