Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Koronavirüs asıl onlardan bulaşıyor'

Koronavirüs salgını, tespit edilen yeni varyantlarla beraber küresel çaptaki şiddetli etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde başlatılan aşı uygulamalarıyla birlikte virüsle mücadelede işe yarar önlemler başlatılsa da, salgının artan hızı, korku havasını körüklüyor. Dünya genelinde şimdiye dek 112 milyon kişiye bulaşan, 2 buçuk milyon kişininse ölümüne sebep olan koronavirüsün bulaşma şartlarına dair yapılan son araştırma, kişisel önlemlerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
ASIL TEHLİKE ASEMPTOMATİK VAKALAR
Yeni tip koronavirüs mutasyonuyla beraber bir kez daha sert bir salgın dalgasıyla karşılaşan ABD'de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs taşıyıcılarının profilini ortaya koydu.
Chicago Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yayınladığı yeni bir araştırma sonucu, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayınlandı. Araştırmaya göre virüsün yayılımında en çok rol oynayan kişilerin, hastalığı asemptomatik olarak geçiren kişiler olduğu belirlendi.
Salgının başlarında adeta toplu mezara dönen New York şehrinde başlatılan araştırmaya göre koronavirüse dair herhangi bir belirti göstermeyen insanların, salgının yayılımında yüzde 50'den daha fazla sorumluluğa sahip olduğu belirlendi.
Bu sonucu küresel çapta da değerlendiren araştırmacılar, yeni varyantlarla beraber hastalığa yakalananların yüzde 80'den fazlasının hiçbir belirti göstermediğine dikkat çekti.
"SAĞLIKLI" GÖRÜNENLERE DİKKAT
Virüs taşıyıcısı olduğunun farkında olmayan kişilerin, maske, hijyen, sosyal mesafe gibi kurallara daha az dikkat ettiği sonucuna varan araştırma, koronavirüs yayılımında asıl tehlike teşkil eden kişilerin "sağlıklı" olanlar olduğunu söyledi.
Dünya genelindeki hızlı yayılımın yarısından fazlasında, sağlıklı görünen, hiçbir belirti taşımayan kişilerin olduğu çıkarımında bulunan araştırma, önlemlerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.