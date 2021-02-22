Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Koronavirüs asıl onlardan bulaşıyor'

Koronavirüs salgını, tespit edilen yeni varyantlarla beraber küresel çaptaki şiddetli etkisini göstermeye devam ediyor. Dünya genelinde başlatılan aşı uygulamalarıyla birlikte virüsle mücadelede işe yarar önlemler başlatılsa da, salgının artan hızı, korku havasını körüklüyor. Dünya genelinde şimdiye dek 112 milyon kişiye bulaşan, 2 buçuk milyon kişininse ölümüne sebep olan koronavirüsün bulaşma şartlarına dair yapılan son araştırma, kişisel önlemlerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ASIL TEHLİKE ASEMPTOMATİK VAKALAR

Yeni tip koronavirüs mutasyonuyla beraber bir kez daha sert bir salgın dalgasıyla karşılaşan ABD'de yapılan yeni bir araştırma, koronavirüs taşıyıcılarının profilini ortaya koydu.