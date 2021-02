Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Koronavirüs asıl onlardan bulaşıyor'

Chicago Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yayınladığı yeni bir araştırma sonucu, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayınlandı. Araştırmaya göre virüsün yayılımında en çok rol oynayan kişilerin, hastalığı asemptomatik olarak geçiren kişiler olduğu belirlendi.