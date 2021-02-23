Alman basınında Türkiye övgüsü! Türkiye'nin küresel çaptaki ekonomik başarısı ses getirdi

Alman gazete, pozitif büyümenin en büyük nedeninin, Türkiye'nin giderek gelişen potansiyel piyasa hacmi olduğunu kaydetti.

"ALINAN ÖNLEMLER EKONOMİ BÜYÜTMEYE DEVAM ETTİ"

Türkiye'nin turizm sektöründeki başarılı adımlarının da büyümedeki payının büyük olduğunun belirtildiği yazıda, pandemiye rağmen Türkiye'nin aldığı sağlam sağlık önlemlerinin, turizmden gelen gelirleri korumaya yardım ettiği aktarıldı. Gıda sektörünün kapatılmasının, Türk ekonomisini kötü yönde etkilemediği belirtilirken, bu dönemde restoran ve kafeler için geçerli olan uzaktan servis politikasının, işletmeciler için kurtarıcı bir rol üstlendiğine de yer verildi.