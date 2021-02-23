Donarak ölüme 100 milyon dolarlık dava

ABD'yi kasıp kavuran kar fırtınası ve soğuklar hayatı felç ederken yaşanan dramlar yürekleri burktu. Ölü sayısının 70'e çıktığı ve her geçen gün bu rakamın arttığı ülkede hipotermi nedeniyle hastanelere yapılan rekor sayıda başvurular dikkat çekiyor. Ülkedeki ölümcül kış şartlarından en çok etkilenen Teksas eyaletinde, elektrik kesintileri nedeniyle ciddi ısınma sorunları yaşanıyor. Conroe bölgesinde yaşayan 11 yaşındaki Cristian Pineda, geçen hafta ısınma problemi nedeniyle yaşamını yitirdi. Konteyner evdeki yatağında ölü olarak bulunan çocuğun otopsisinde hipotermiden öldüğü belirlendi. Bunun üzerine küçük çocuğun ailesi yaşanan trajediden elektrik şirketini sorumlu tuttu. Hukuk mücadelesi başlatan acılı aile, ERCOT şirketine "ağır ihmal" suçlamasıyla 100 milyon dolarlık dava açtı.Yoğun bir şekilde yardım çağrıları aldıklarını belirten yetkililer, ülkede büyük dramların yaşandığını, bazı yaşlı insanların cansız bedenlerinin sokaklarda bulunduğunu bildirdi. Çok sayıda evsiz insanın da hipotermiden yaşamını kaybettiği kaydedildi. Dondurucu soğuklar nedeniyle enerji kaynaklarının zarar gördüğü Teksas'ta milyonlarca insanın elektrik ve ısınma ihtiyaçları yeterli bir şekilde karşılanamıyor. En az 14.9 milyon kişi ise temiz suya erişim sıkıntısı çekiyor. Binlerce insanın marketlere hücum etmesiyle market rafları da boşaldı. Yetkililer şu ana kadar ülke genelinde yaşanan ölüm olaylarının 70'i aştığını ve bunun 40'tan fazlasının Teksas'ta yaşandığını ifade etti.Teksas eyaletinde bir acı haber de büyükanne ve torunlarından geldi. Sugar Land'da yaşayan aileden Olivia (11), Edison (8), Colette (5) ve büyükanneleri Loan (75) evlerinde ölü bulundu. Yetkililer, ailenin elektrik kesintisi nedeniyle ısınmak için şömineyi yaktığını ve çıkan yangında üç çocuk ve büyükannenin hayatını kaybettiğini kaydetti. Yangından ağır yanıklarla kurtulan anne Jackie Nguyen ve arkadaşı Mai Bui ise hastaneye kaldırıldı.Ağır kış şartları nedeniyle günlerdir elektriksiz kalan ve onlarca kişinin öldüğü Teksas'a yeniden elektrik verilmeye başlandı. Ancak şimdi de yüksek elektrik faturaları tepkilere neden oldu. Yetkililer, yalnızca birkaç gündür kullanılabilen elektrik için binlerce dolarlık faturalar gelmesi şikayetleri üzerine harekete geçti. Vali Greg Abbott, enerji şirketlerinin fatura çıkarmasının ya da fatura ödenmediği için elektriklerin kesilmesinin geçici süreyle yasaklanacağını açıkladı.