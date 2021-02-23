Fransız hükümetinden koronavirüse karşı alkol kararı: Kalabalığa neden oluyor

Dünya çapında devam eden koronavirüs salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da, vaka sayıları giderek artıyor. Ülke genelinde vaka sayısı 3 buçuk milyonu geçmişken, ölüm sayısı ise 85 bine yaklaştı. Fransız hükümeti, ısınan havalar nedeniyle koronavirüs yasaklarını esneten vatandaşlara karşı yeni önlemleri duyurdu.

"ALKOL ALMAK İÇİN TOPLANIYORLAR"

Fransa'nın başkenti Paris'in iki bölgesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler arasında alkol tüketimi yasaklandı.