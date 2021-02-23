Fransız hükümetinden koronavirüse karşı alkol kararı: Kalabalığa neden oluyor

Dünya çapında devam eden koronavirüs salgınından en yoğun etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da, vaka sayıları giderek artıyor. Ülke genelinde vaka sayısı 3 buçuk milyonu geçmişken, ölüm sayısı ise 85 bine yaklaştı. Fransız hükümeti, ısınan havalar nedeniyle koronavirüs yasaklarını esneten vatandaşlara karşı yeni önlemleri duyurdu.
"ALKOL ALMAK İÇİN TOPLANIYORLAR"
Fransa'nın başkenti Paris'in iki bölgesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler arasında alkol tüketimi yasaklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Paris'te havaların ısınmasıyla hafta sonu alkol tüketmekten kaynaklı kalabalıkların gözlemlendiği belirtildi.
YASAĞA UYMAYANA 135 EURO CEZA
"Alkollü içecek tüketimi halka açık alanlarda kalabalığa zemin hazırlayarak sağlık durumunun kırılgan olduğu bir dönemde virüsün yayılmasını hızlandırma olasılığı nedeniyle salgın tedbirlerine aykırılık oluşturuyor." ifadesine yer verilen açıklamada, başkentin 5. bölgesindeki Buci Caddesi ile 6. bölgesindeki Contrescarpe Meydanı'nda 11.00-18.00 saatlerinde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu.