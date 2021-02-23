İngiltere ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en yaygın olduğu ülkelerden İngiltere ve Fransa'dan gelen son 24 saatlik veriler korkuttu. İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19'a bağlı 548 can kaybının daha yaşanması ile toplam can kaybı 121 bin 305'e yükseldi. Fransa'da son 24 saatte 160 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 306'ya yükseldiği aktarıldı.
İNGİLTERE'DE SON DURUM
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 548 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının ise 121 bin 305'e yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 8 bin 489 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 134 bin 639'a yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan aşı verilerine göre, şu ana kadar 18 milyon kişinin Kovid-19'a karşı ilk doz aşısını aldığı belirtildi.
FRANSA'DA SON 24 SAATTE 22 BİN 46 VAKA TESPİT EDİLDİ
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 605 bin 181'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 160 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 306'ya yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 807'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 362 kişi hastanelerde tedavi görüyor.