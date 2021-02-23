İngiltere ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

FRANSA'DA SON 24 SAATTE 22 BİN 46 VAKA TESPİT EDİLDİ

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 22 bin 46 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 3 milyon 605 bin 181'e ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 160 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 306'ya yükseldiği aktarıldı. Ülke genelinde bin 807'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 362 kişi hastanelerde tedavi görüyor.