İngiltere ve Fransa'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının en yaygın olduğu ülkelerden İngiltere ve Fransa'dan gelen son 24 saatlik veriler korkuttu. İngiltere'de son 24 saatte Kovid-19'a bağlı 548 can kaybının daha yaşanması ile toplam can kaybı 121 bin 305'e yükseldi. Fransa'da son 24 saatte 160 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısının da 84 bin 306'ya yükseldiği aktarıldı.