Nostradamus'tan korkunç 3. Dünya Savaşı kehaneti! 10 Mayıs'a dikkat

1504 yılında Fransa'da doğan dünyanın en ünlü kahini Nostradamus, 1566 yılında hayatını kaybetti. Ardındaysa dünyayı yaşadığı 16. yüzyıldan günümüze kadar meşgul eden kehanetler bıraktı. Toplamda tam 942 farklı kehanet!
Öte yandan Fransız astrolog Michel de Nostredame'un hayatını konu alan belgesel ses getirdi. Nostradamus olarak bilinen Fransız fizikçi ve astrologun kehanetlerini yeniden gözden geçiren araştırmacılar dünyayı ve insanlığı bekleyen korkunç felaketlerin yaklaştığını öngördü. Üstelik bu sefer 10 Mayıs tarihi işaret edildi.
KORKUNÇ DEPREMLER GÜNLER BOYU SÜRECEK
Geçmişte, 11 Eylül saldırısını, Adolf Hitler'in ortaya çıkışını ve Büyük Londra Yangını ile birlikte birçok gelişmeyi önceden gören Nostradamus'un kehanetleri hakkında yayınlanan, "Nostradamus: End of Days" (Nostradamus: Günlerin Sonu) isimli belgeselde uzmanlar kehanetleri gün yüzüne çıkarttı.
942 farklı kehanette bulunan Nostradamus'un kehanetleri 3793 yılına kadar sürüyor. The Sun sitesine konuşan Bobby Shailer, "İngiltere'yi sular basacak ve büyük bir savaş başlayacak. Hollywood olduğunu düşündüğümüz yerde bir deprem olacak ve sallantılar geceler boyu sürecek" çıkarımını yaptı.
BU TARİHE DİKKAT! 10 MAYIS
Nostradamus'un 10 Mayıs'ta insanlığın sonunun geleceğine dair kehanette bulunduğunu söyleyen diğer Nostradamus uzmanları korkuttu. Yıl konusunda kesin konuşmaktan çekinen araştırmacılar 10 Mayıs tarihine ilişkin uyarılarını yaptı.
Nostradamus kehanetlerine ilişkin araştırmalarını sürdüren Shailer, "Hükümetler hazır olmalı. Sıradaki dünya savaşı önceki iki savaştan çok daha kötü olacak. Bence birkaç yıl içinde üçüncü dünya savaşı başlayacak. Nostradamus, bu savaşın 25-29 yıl sürebileceğini ve sonrasında ufak savaşların yaşanacağını söylüyor" dedi.
Nostradamus'un yanardağların patlayacağını öngördüğünü dile getiren Shailer, özellikle ABD'deki Yellowstone Parkı'nda bu patlamaların gerçekleşeceğine dair bir iddiada bulunduğunu da ifade etti.
Shailer, Nostradamus'un Güneş'te büyük patlamalar yaratacağını da öngördüğünü dile getirirken, "Bu durumlar bütün elektronik sistemlerimizi etkisiz hale getirecek" diye konuştu.