Nostradamus'tan korkunç 3. Dünya Savaşı kehaneti! 10 Mayıs'a dikkat

942 farklı kehanette bulunan Nostradamus'un kehanetleri 3793 yılına kadar sürüyor. The Sun sitesine konuşan Bobby Shailer, "İngiltere'yi sular basacak ve büyük bir savaş başlayacak. Hollywood olduğunu düşündüğümüz yerde bir deprem olacak ve sallantılar geceler boyu sürecek" çıkarımını yaptı.