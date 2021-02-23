Son dakika: Avustralya Facebook krizinde yeni gelişme! Açıklamalar peş peşe geldi...

Facebook'un hükümete gelecek günlerde Avustralya'da haber sayfalarını geri yüklemeyi planladığını bildirdiği kaydedilen açıklamada, "Bu değişiklikler, dijital platformlara ve medya şirketlerine, yasanın işleyiş şekli hakkında daha fazla netlik sağlayacak ve medya işletmelerinin adil şekilde ücretlendirilmesini sağlamak için çerçeveyi güçlendirecektir." ifadeleri kullanıldı.

Facebook ise anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Avustralya hükümetinin bazı değişiklikleri yapmayı kabul etmesi ve endişelerin giderileceğini garanti etmesinden memnun olduklarını ifade etti.