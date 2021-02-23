SON DAKİKA! Fransa'da yapımı süren Eyüp Sultan Camisi'ne ırkçı saldırı

IRKÇI SALDIRIYI KINIYORUZ

İslam Toplumu Milli Görüş Bölge Müdürü Eyüp Şahin saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayı kınadıklarını belirtti. Şahin açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Dün akşam Fransa Strazburg'da Eyüp Sultan Camisi'ne bir saldırı gerçekleşti. 'İslama hayır, ülkenize geri dönün' tarzında yazılar yazılmıştır. Bu olayı kınamakla beraber bizim hal ve tavrımızı belirleyecek olan peygamber efendimizin sünnetidir, sözleridir. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır' sözüyle yola çıkacağımızı insanlarımıza duyurmak isteriz. Lakin haklarımızı aramayacağımız manasına gelmemeli. Fransa müslümanları adına üzerimize düşeni yapacağız."