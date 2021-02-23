Son dakika haberi | NASA'dan uyarı: Dev asteroid Dünya'ya doğru ilerliyor: Dünya'ya çarpabilir mi? Profesörden açıklama...

Son dakika haberler... Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan devasa göktaşı uyarısı geldi. Uzaydaki ve Güneş Sistemi'ndeki araştırmalarına hız kesmeden devam eden NASA, geçtiğimiz günlerde Mars'a sorunsuz iniş yapan Perseverance, Kızıl Gezegen'de su geçmişi olan Jezero Krateri'nde yaşama dair izler arayacak. Dünya bu haberi konuşurken NASA'dan korkutan bir açıklama geldi. Devasa bir göktaşı Dünya'ya yaklaşıyor. Türkiye Uzay Ajansı Uzay Bilimleri Daire Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, tehlikeli gelişmeyi A Haber'de yorumladı.

NASA duyurdu: Stadyum büyüklüğünde bir asteroid dünyaya yaklaşıyor | Video

İşte Prof. Dr. İbrahim Küçük'ün açıklamaları...

BU KAVRAMLAR KARIŞTIRILIYOR

"Yüzey sistemimiz içerisinde asteroid olarak tabir ettiğimiz oluşumlar, Mars ve Jupiter arasında yer alıyorlar. Dünya'nın daha doğrusu gök cisimlerini kütlelerine bağlı olarak kütle çekim etkisi var. O nedenle bu gök cisimlerinin, dünyanın kütlesinden küçük olduğu için dünyaya çarpma potansiyel etkisi olduğu biline bir gerçek. Ama eğer bir meteor daha doğrusu bir asteroid parçası dünya atmosferinden içeri girer ve yere düşerse biz ona göktaşı diyoruz.Bu kavramlar çok karıştırılıyor. Dolayısıyla bu bahsi geçen de NASA'nın potansiyel tehlike yaratan asteroidler ile ilgili bir takip sistemi var bu devamlı takip ediliyor. "