Son dakika: Yunan medyasından hadsiz çıkış: Türkler Ege Denizi’nde provokatif davranıyor

Son dakika haberi... Ege Denizi'nde her fırsatta gerilimi tırmandırmaya yönelik hamlelerde bulunmayı sürdüren Yunanistan, şimdi de Türkiye'nin TCG Çeşme gemisini taciz etti. Yunanistan Hava Kuvvetleri'ne ait 4 F-16'nın Ege'nin uluslararası sularında bilimsel ve teknik araştırmalar yapan "TCG Çeşme" gemisini taciz etmesinin ardından gerilim had safhaya ulaştı.
YUNAN JETLERİNDEN TACİZ UÇUŞU
Çeşme'ye yaklaşan 4 Yunan F-16'sından biri, 2 deniz mili mesafede "chaff fişeği" bırakarak Türk gemisine tacizde bulundu.
TÜRKİYE KARŞILIK VERDİ
Türkiye'nin, Yunan savaş uçaklarının 1000 metre irtifadan yaptıkları tacize yönelik gerekli karşılığı vermesinin ardından son bulan çirkin taciz, Yunan medyasında büyük yankı uyandırdı.
YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'YE SALDIRDI
F-16'ların, hiçbir şekilde taciz uçuşunda bulunmadığını iddia eden Yunan medyası, haberlerin Türkiye tarafından kasıtlı olarak servis edildiğini ima etti.
Yunan medyasının son dakika olarak servis ettiği haberlerde "Türk medyası, Yunan jetlerinin TCG Çeşme gemisini taciz ettiğini söyledi" ifadelerini kullanması ise tepkiyle karşılandı.
"TÜRK İDDİASI"
Türkiye karşıtı politikalar yürüten birçok Yunan haber sitesi, taciz haberini "Türk iddiası" şeklinde verirken, yalan olduğu ima edilen bu haberle Türkiye'nin bölgede provokasyon yapmaya çalıştığı iddia edildi.