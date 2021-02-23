Terör örgütü YPG’nin çocuk zulmü! Yardım edin sadece çocuğumu istiyorum

Çocukları zorla savaşçı olarak kullandığı BM ve İnsan Hakları İzleme Örgütü raporlarıyla ortaya konan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG, ailelere zulmetmeye devam ediyor. YPG, son olarak Ayn El Arab'ın Cibre köyünden Silva Celal Miho (16), Tel El Hecer köyünden Ariyaba Ahmed Bahri (13) ve Ayn El Arab'dan Adnan Muhammed'i (15) evlerinden kaçırdı. Çocukların, terör örgütü kontrolündeki petrol kuyularının güvenliğini sağlamak için kaçırıldığı belirtildi.Kaçırılan çocukların aileleri de terör örgütü tarafından peşlerini bırakmaları için tehdit edildiklerini söyledi. Kaçırılan çocukların babasına ise terör örgütü tarafından düzenlenmiş bir belge verildiği, bu belgede eşinin adının yanı sıra kaç çocuğunun olduğu bilgisinin yer aldığı ve yine bütün çocukların kayıt altına alındığı belirtildi.Adnan Muhammed'in annesi bir video yayınlayarak terör örgütü PKK/YPG zulmüne isyan etti. Muhammed'in annesi, "Oğlumu akşam kaçırdılar. Daha önce de bir oğlumu kaçırmışlardı. Bu olayın şahitleri var. Onu vermemek için direndim. Biz oğlumu istemek için onların merkezine gittik. Bize silahla saldırdılar. Sizin hiçbir şeyiniz bizde yok dediler. Ben sadece 15 yaşındaki oğlumu istiyorum. Kimsem yok, bana yardım edin" dedi.