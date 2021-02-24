ABD'de kan donduran olay! Komşusunu katledip kalbini ailesine yedirdi

ABD'nin Oklahoma eyaletine bağlı Chikasha kentinde yaşayan 42 yaşındaki Lawrence Paul Anderson, 3 kişi öldürmekle suçlanıyor. Anderson'ın 9 Şubat'ta komşusu 41 yaşındaki Andrea Lynn Blankenship'i, 67 yaşındaki amcası Leon Pye'yi ve Pye'nin 4 yaşındaki torunu Kaeos Yates'i öldürmekle suçlandığı bildirildi. Anderson'ın ayrıca, "her iki gözünde de bıçak yarası olan" ancak hayatta kalmayı başaran teyzesi Delsie Pye'yi de yaralamaktan suçlandığı belirtildi.

KOMŞUSUNUN KALBİNİ AİLESİNE YEDİRDİ

Anderson, Blankenship'i bıçaklayarak öldürdüğünü ve kalbini yerinden söktüğünü itiraf etti. Oklahoma Eyalet Araştırma Bürosu'ndan (OSBI) bir ajan Anderson'ın mahkeme dosyasına, "Kalbi patates ile pişirerek, iblisleri serbest bırakmak için ailesine yedirdi" ifadelerini kullandı.