ABD'de uçak, otomobile çarptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde Mooney M20E tipi uçak kalkıştan kısa bire süre sonra yaşadığı teknik problemin ardından otoyola iniş yaptı.

ABD’de küçük uçak, otoyoldaki araca çarptı | Video

.Uçak o sırada otoyolda seyir eden bir araca çarptı. Kaliforniya Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, " Uçak motordaki arıza nedeniyle otoyola inmek zorunda kaldı. Yoldan geçmekte olan araça çarptı. Yaralı ve can kaybı yok" ifadelerine yer verildi.

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