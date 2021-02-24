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'de uçak, otomobile çarptı

’'nin eyaletinde kalkışın ardından motorunda meydana gelen teknik problem nedeniyle otoyola iniş yapan uçak, seyir halindeki otomobile çarptı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.2.2021 10:07 ABONE OL
ABD'de uçak, otomobile çarptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya eyaletinde Mooney M20E tipi uçak kalkıştan kısa bire süre sonra yaşadığı teknik problemin ardından otoyola iniş yaptı.

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.Uçak o sırada otoyolda seyir eden bir araca çarptı. Kaliforniya Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, " Uçak motordaki arıza nedeniyle otoyola inmek zorunda kaldı. Yoldan geçmekte olan araça çarptı. Yaralı ve can kaybı yok" ifadelerine yer verildi.

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ABD'de uçak, otomobile çarptı
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