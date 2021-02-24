Alman mahkemesi, Esed rejiminin istihbaratçısını mahkum etti

Mahkemenin kararında, Esed rejiminin eski istihbaratçısı Eyad el Garib'in en az 30 eylemciyi gözaltına alarak işkence yapılan hapishaneye götürdüğünün kanıtlandığı belirtildi.

Eyad el Garib'in, insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.

ESED REJİMİ ÜYELERİNE KARŞI DÜNYADAKİ İLK CEZAİ TAKİBAT

Suriye istihbaratı için çalışan sanık Enver Raslan'ın yargılanmasına ise devam edilecek. Raslan'ın 2014'te, Garib'in de 2018'de Almanya'ya geldikleri tespit edilmiş ve her ikisi de 2019'da Berlin'de yakalanmıştı.

İddianameye göre, 57 yaşındaki Raslan, 2011 ve 2012'de insanlığa karşı suç işlemenin yanı sıra tecavüz ve 58 cinayetle suçlanıyor. Federal Başsavcılık, davayı, "insanlığa karşı suçlar için Esed rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat" olarak nitelendiriyor.