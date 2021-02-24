Çin’de emsal karar ev kadınlarını sevindirdi: Ev işinin karşılığı nakit ödendi

Çin'de görülen bir boşanma davasında, dünyadaki tüm ev kadınlarına umut verecek bir karar çıktı. Boşanma davasında "sessiz işçi" olarak görülen ev kadınlarının da yaptığı işler karşılığında bir işçi olarak görülmesine yönelik verilen kararda eski koca, eşine nafakaya ek olarak ev işi hizmeti için ücret ödedi.

EV İŞİ İÇİN EK ÜCRET ÖDEMESİ

Boşanma davası, Çin'in Pekin Mahkemesi'nde görüldü. 2015'te evlenen bir çift, 5 yıllık evlilikten sonra boşanmak için mahkemeye başvurdu. Evliliklerinin 3. yılından itibaren sorunlar yaşamaya başlayan çift, belli bir süre sonra evlerini de ayırdı.