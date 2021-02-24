Çin’de emsal karar ev kadınlarını sevindirdi: Ev işinin karşılığı nakit ödendi

Çin'de görülen bir boşanma davasında, dünyadaki tüm ev kadınlarına umut verecek bir karar çıktı. Boşanma davasında "sessiz işçi" olarak görülen ev kadınlarının da yaptığı işler karşılığında bir işçi olarak görülmesine yönelik verilen kararda eski koca, eşine nafakaya ek olarak ev işi hizmeti için ücret ödedi.
EV İŞİ İÇİN EK ÜCRET ÖDEMESİ
Boşanma davası, Çin'in Pekin Mahkemesi'nde görüldü. 2015'te evlenen bir çift, 5 yıllık evlilikten sonra boşanmak için mahkemeye başvurdu. Evliliklerinin 3. yılından itibaren sorunlar yaşamaya başlayan çift, belli bir süre sonra evlerini de ayırdı.
Evlilikleri süresinde sadece işe gidip gelen, çocuklarıyla ilgilenmeyen eşinin hiçbir şekilde ev işlerine de yardım etmediğini söyleyen kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açtı.
5 YILLIK EV İŞİNE 55 BİN LİRA
Ülkede geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren yeni yasa çerçevesinde, çocuklar ve evle ilgilenen partnerin, tazminat talep hakkı bulunuyordu. Pekin Mahkemesi, boşanma davasında kadının ek tazminat talebini de kabul ederek eski eşe ilgisizlik ve 5 yıllık ev işinin karşılığı olarak 7 bin 700 dolar (yaklaşık 55 bin lira) ek ücret ödemesine hükmetti.