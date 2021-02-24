Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Çin’de emsal karar ev kadınlarını sevindirdi: Ev işinin karşılığı nakit ödendi

’de emsal karar ev kadınlarını sevindirdi: Ev işinin karşılığı nakit ödendi

’de gerçekleşen bir boşanma davasında çıkan karar, görmezden gelinerek emeklerinin karşılığını alamayan ev kadınları arasında sevinçle karşılandı. Buna göre 5 yıllık evliliklerinin ardından boşanmak için mahkemeye başvuran Çinli kadın, eşinin evlilikleri süresince kendisine hiç yardım etmediğini söyleyerek nafakaya ek bir ödeme istedi. Kadının bu istediğini haklı bulan Çin mahkemesi, eski kocanın eşine 5 yıllık ev işi için 7 bin 700 dolar ödemesine hükmetti.

CANSU KÜFELİ CANSU KÜFELİ
Giriş Tarihi: 24.2.2021 11:44 Son Güncelleme: 24.2.2021 12:10 ABONE OL
Çin’de emsal karar ev kadınlarını sevindirdi: Ev işinin karşılığı nakit ödendi

Çin'de görülen bir boşanma davasında, dünyadaki tüm ev kadınlarına umut verecek bir karar çıktı. Boşanma davasında "sessiz işçi" olarak görülen ev kadınlarının da yaptığı işler karşılığında bir işçi olarak görülmesine yönelik verilen kararda eski koca, eşine nafakaya ek olarak ev işi hizmeti için ücret ödedi.

EV İŞİ İÇİN EK ÜCRET ÖDEMESİ

Boşanma davası, Çin'in Pekin Mahkemesi'nde görüldü. 2015'te evlenen bir çift, 5 yıllık evlilikten sonra boşanmak için mahkemeye başvurdu. Evliliklerinin 3. yılından itibaren sorunlar yaşamaya başlayan çift, belli bir süre sonra evlerini de ayırdı.

Evlilikleri süresinde sadece işe gidip gelen, çocuklarıyla ilgilenmeyen eşinin hiçbir şekilde ev işlerine de yardım etmediğini söyleyen kadın, şiddetli geçimsizlik nedeniyle dava açtı.

5 YILLIK EV İŞİNE 55 BİN LİRA

Ülkede geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren yeni yasa çerçevesinde, çocuklar ve evle ilgilenen partnerin, tazminat talep hakkı bulunuyordu. Pekin Mahkemesi, boşanma davasında kadının ek tazminat talebini de kabul ederek eski eşe ilgisizlik ve 5 yıllık ev işinin karşılığı olarak 7 bin 700 dolar (yaklaşık 55 bin lira) ek ücret ödemesine hükmetti.

Çocukları için ayrıca nafaka da alan kadının mahkeme yoluyla kazandığı ev işi ücreti hakkı, oldukça ses getirdi. Çin basınında çıkan haberlere göre bu karar, dünya genelinde işçi olarak sayılmayan ev kadınları için umut verici nitelikte.

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’de emsal karar ev kadınlarını sevindirdi: Ev işinin karşılığı nakit ödendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA