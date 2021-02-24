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mayınlardan temzileniyor! işgalinden kurtarılan köyde...

Azerbaycan'ın 'daki büyük zaferinin ardından bölgede,mayın temizleme çalışmaları devam ediyor. ekibi 3 Ekim'de işgalinden kurtarılan Köyü'nde...

Giriş Tarihi: 24.2.2021 12:56 Son Güncelleme: 24.2.2021 13:12 ABONE OL
Dağlık Karabağ mayınlardan temzileniyor! A Haber Ermeni işgalinden kurtarılan köyde...

44 gün süren Dağlık Karabağ operasyonu ile Ermenistan işgalinden kurtarılan Su Kavuşan Köyü görüntülendi. Yaklaşık 30 yıl süren hasret sona erdi. Azerbaycan Ordusu'nun yeniden özgürleştirdiği Su kavuşan Köyü'ndeki son durumu A Haber ekibi görüntüledi.

Ermenistan işgalinden kurtulan köyden canlı yayın | Video

İlk etapta özgürleştirilen noktalardan biri olan Su Kavuşan Köyü, 1994 yılında Ermeniler tarafından işgal edilmişti. 26 yıl boyunca Ermeni işgali altında kalan bu bölge Ermeni Ordusu tarafından siper olarak kullanılmıştı. Adım başı mayın arama çalışmaları devam eden Su Kavuşan Köyü'nde yeniden imar çalışmaları da başlamış durumda.

TEMİZLENMESİ YAKLAŞIK İKİ YIL SÜRECEK

1992 yılında Azerbaycan Su Kavuşan'ı özgürleştirmişti ancak 1994 yılında bu bölge yeniden Ermeni işgaline uğramıştı. Bölgedeki insanlar köylerinden sürülmüştü. Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'daki tarihi zaferin ardından yeniden Azerbaycan toprağı haline gelen Su Kavuşan Köyü'nün temizlenmesinin yaklaşık iki buçuk yıl süreceği ifade ediliyor.

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Dağlık Karabağ mayınlardan temzileniyor! A Haber Ermeni işgalinden kurtarılan köyde...
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