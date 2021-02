İngiliz medyasında PKK reklamı! Terörist başı Öcalan için skandal çağrı!

Sık sık terör örgütü PKK/YPG ile sözde "insan hakları" ve "düşünce özgürlüğü" kisvesi altında iş birliği yapan İngiliz medyası, yine bir skandalla gündeme geldi.

KİRLİ PROPAGANDA MANŞETLERDE

İngiltere'de yayın yapan 10 gazete, terörist başı Abdullah Öcalan için hazırlanan reklamları, manşetlerine taşıdı. Aralarında Hucknall Dispatch, The Gazette, The Guardian, Advertiser, Rasen Mail, Sunderland Echo, Sleaford Standard, Visitor, The News Courier ve The Bucks Herald'ın olduğu gazeteler, PKK destekçisi kuruluşlar tarafından hazırlanan "Zamanı geldi, Öcalan'a özgürlük" temalı reklamları manşetten verdi.