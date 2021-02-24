Rus milyarderin olay yaratan lüks yatı: Büyüklüğü şaşırttı…

Dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve sık sık servetiyle gündeme gelen Rus milyarder Roman Abramovich, geçtiğimiz günlerde aldığı süper lüks yatıyla gündeme gelmişti. İngiltere Primier Lig'teki Chelsea'nin sahibi Abramovich'in 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı ilk kez görüntülendi.
MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI
Rus-İsrailli milyarder iş adamı Roman Abramovich'in Almanya'da bir tersanede inşa edilen 430 milyon sterlinlik yeni süper yatı 'Solaris' ilk kez görüntülendi.
36 yolcu kapasiteli, 48 kabine ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak yatta bir helikopter iniş yeri, yüzme havuzu ve 8 güverte bulunacak. Yatın tamamlanmak üzere olduğu ifade edildi.
HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR
Almanya'daki tersanede yapımı tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtililen Solaris, 36 yolcu kapasiteli 48 kabin ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak. Çarpıcı süper yat, bir helikopter pisti de dahil olmak üzere sekiz güverteye sahip olacak.
460ft Solaris, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda yapıldı.