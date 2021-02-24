Rus milyarderin olay yaratan lüks yatı: Büyüklüğü şaşırttı…

HELİKOPTER PİSTİ BİLE VAR

Almanya'daki tersanede yapımı tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtililen Solaris, 36 yolcu kapasiteli 48 kabin ve 60 kişilik mürettebata sahip olacak. Çarpıcı süper yat, bir helikopter pisti de dahil olmak üzere sekiz güverteye sahip olacak.

460ft Solaris, Buckingham Sarayı'ndan daha büyük bir alanda yapıldı.