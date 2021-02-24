Son Dakika: dört yeni gezegen keşfedildi! Liseli iki gencin araştırması bilimsel dergide yayımlandı

Dünya'dan yaklaşık 200 ışıkyılı uzaklıkta bulunan yeni keşfedilen gezegenler hakkındaki yazıları Ocak ayında The Astronomical Journal'da yayınlandı. Massachusetts Bedford Lisesi'nde 18 yaşında bir son sınıf öğrencisi olan Wright, "Eve geldiğim zamanı hatırlıyorum ve (aileme) 'Ah, çok gezegenli bir sistem keşfettik' dedim, bunun büyük bir şey olduğunu gerçekten anlamadılar" dedi. Boston'da Cambridge Rindge ve Latin Okulu'na devam eden 16 yaşındaki Pinglé ise, "Makale yayınlandıktan ve hakkında birkaç makale çıktıktan sonra, beni tebrik eden çok sayıda sınıf arkadaşım ve arkadaşım vardı, ben de biraz şaşırdım" dedi.