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: dört yeni gezegen keşfedildi! Liseli iki gencin araştırması bilimsel dergide yayımlandı

haberi... ve Jasmine Wright henüz lisede okuyorlar. Ancak şimdiden dört yeni gezegen keşfettiler ve hakemli bir makalenin ortak yazarı oldular. Astrofizik ve Araştırmaları Enstitüsü doktora sonrası araştırmacısı olan , sistemin parlak bir yıldıza, üçten fazla dış gezegene sahip olması nedeniyle keşiflerinin önemli olduğunu söyledi. İki liseli gencin yaptığı araştırma, hakemli bilimsel dergide yayımlandı.

Giriş Tarihi: 24.2.2021 15:35 ABONE OL
Son Dakika: dört yeni gezegen keşfedildi! Liseli iki gencin araştırması bilimsel dergide yayımlandı

Dünya'dan yaklaşık 200 ışıkyılı uzaklıkta bulunan yeni keşfedilen gezegenler hakkındaki yazıları Ocak ayında The Astronomical Journal'da yayınlandı. Massachusetts Bedford Lisesi'nde 18 yaşında bir son sınıf öğrencisi olan Wright, "Eve geldiğim zamanı hatırlıyorum ve (aileme) 'Ah, çok gezegenli bir sistem keşfettik' dedim, bunun büyük bir şey olduğunu gerçekten anlamadılar" dedi. Boston'da Cambridge Rindge ve Latin Okulu'na devam eden 16 yaşındaki Pinglé ise, "Makale yayınlandıktan ve hakkında birkaç makale çıktıktan sonra, beni tebrik eden çok sayıda sınıf arkadaşım ve arkadaşım vardı, ben de biraz şaşırdım" dedi.

Son Dakika: dört yeni gezegen keşfedildi! Liseli iki gencin araştırması bilimsel dergide yayımlandı

Bu keşfi diğerlerinden ayıran şey

MIT Kavli Astrofizik ve Araştırmaları Enstitüsü'nde akıl hocası ve doktora sonrası araştırmacı olan , sistemin parlak bir yıldızı, üçten fazla dış gezegene sahip olması ve kendi güneş sistemimizle karşılaştırılarak incelenebileceği için keşiflerinin önemli olduğunu söyledi.

Son Dakika: dört yeni gezegen keşfedildi! Liseli iki gencin araştırması bilimsel dergide yayımlandı

Dalyan, "Bu, görüş alanımızı geçen üçten fazla gezegene ev sahipliği yapan en parlak Güneş benzeri yıldızdır" dedi.

Bunun gibi parlak yıldızların yaydığı ışık, bir gezegen yıldızının önünden geçtiğinde geçişin net bir şekilde tespit edilmesini sağlar ki bu, dış gezegenler üzerinde çalışan araştırmacılar için önemlidir.

Son Dakika: dört yeni gezegen keşfedildi! Liseli iki gencin araştırması bilimsel dergide yayımlandı

Daylan, birden fazla gezegeni barındıran sistemler, aynı kökene ve aynı tarihe sahip oldukları için bilim adamları için de merak konusu oluyor. Bu ikisinin kombinasyonu, sistemi oldukça benzersiz kılan şeydir" dedi.

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Son Dakika: dört yeni gezegen keşfedildi! Liseli iki gencin araştırması bilimsel dergide yayımlandı
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