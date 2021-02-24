Son Dakika: dört yeni gezegen keşfedildi! Liseli iki gencin araştırması bilimsel dergide yayımlandı

Dünya'dan yaklaşık 200 ışıkyılı uzaklıkta bulunan yeni keşfedilen gezegenler hakkındaki yazıları Ocak ayında The Astronomical Journal'da yayınlandı. Massachusetts Bedford Lisesi'nde 18 yaşında bir son sınıf öğrencisi olan Wright, "Eve geldiğim zamanı hatırlıyorum ve (aileme) 'Ah, çok gezegenli bir sistem keşfettik' dedim, bunun büyük bir şey olduğunu gerçekten anlamadılar" dedi. Boston'da Cambridge Rindge ve Latin Okulu'na devam eden 16 yaşındaki Pinglé ise, "Makale yayınlandıktan ve hakkında birkaç makale çıktıktan sonra, beni tebrik eden çok sayıda sınıf arkadaşım ve arkadaşım vardı, ben de biraz şaşırdım" dedi.
Bu keşfi diğerlerinden ayıran şey
MIT Kavli Astrofizik ve Uzay Araştırmaları Enstitüsü'nde akıl hocası ve doktora sonrası araştırmacı olan Tansu Daylan, sistemin parlak bir yıldızı, üçten fazla dış gezegene sahip olması ve kendi güneş sistemimizle karşılaştırılarak incelenebileceği için keşiflerinin önemli olduğunu söyledi.
Dalyan, "Bu, görüş alanımızı geçen üçten fazla gezegene ev sahipliği yapan en parlak Güneş benzeri yıldızdır" dedi.
Bunun gibi parlak yıldızların yaydığı ışık, bir gezegen yıldızının önünden geçtiğinde geçişin net bir şekilde tespit edilmesini sağlar ki bu, dış gezegenler üzerinde çalışan araştırmacılar için önemlidir.