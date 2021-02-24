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Tekerlekli sandalyeli kadın banka soydu

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Giriş Tarihi: 24.2.2021 ABONE OL
Tekerlekli sandalyeli kadın banka soydu
ABD'de Florida eyaletine bağlı Jacksonville şehrinde, akülü tekerlekli sandalye kullanan 39 yaşındaki bir kadın, şerif ofisinin birkaç sokak arkasındaki bankayı önceki gün soydu. Polis ekipleri, siyahi kadının banka hesabı hakkında bilgi almak için şubeye geldiğini ancak veznedeki memurla tartıştığını açıkladı. News4Jax'in haberine göre, soyguncu kadının herkesi öldürmekle tehdit ettiği, bunun ardından da bankayı soyduğu açıklandı. Jacksonville Şerif Ofisi kadının gözaltına alındığını ve olayda silah kullanılmadığını açıkladı.
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Tekerlekli sandalyeli kadın banka soydu
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