Teksas’ta köpeğin başına gelen korkunç olay kamerada! Sahibi hiç düşünmeden…

ABD'nin Teksas eyaletindeki kar fırtınasının yol açtığı soğuk havaların etkileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca dondurucu soğukların hakim olduğu eyalette milyonlarca insan, yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle zor zamanlar yaşamıştı. Kutup soğuklarında en az 38 kişi hayatını kaybederken, 15 milyon kişi de temiz suya erişim sıkıntısı çekmişti.
İZLEYENLERİ ÜZEN KAZA
Dondurucu soğukların etkilerinin hala hissedildiği eyalette yaşanan bir olay, hayvan sahiplerinin yüreklerini sızlattı.
Teksas'ın Southlake kentinde Dan Holmes isimli adam, kar altında kalan bahçesini temizlemek için arka bahçesine çıktı. Bahçede bulunan havuzun donduğu görülürken Holmes, elindeki alet ile kar temizleme işine girişti.
Bu sırada bahçeye oyun oynamaya çıkan Holmes'un iki köpeği, birbirlerini kovalamaya başladı. Karlı yüzeyde oyuna dalan Avustralya cinsi çoban köpeği, havuzun buz tutan yüzeyine doğru ilerledi.
Buz tutan havuza düşen köpeğini böyle kurtardı | Video
Christi isimli köpek, birkaç adım atmasının ardından dondurucu soğukluktaki suyun içine düştü.
Çabalasa da sudan çıkmayı başaramayan köpeğini zor durumda olduğu fark eden sahibi, anında müdahaleye geçti.
Suyun içinde debelenen köpeğine yardım etmek isteyen Holmes da, havuz yüzeyine dokunur dokunmaz buz gibi suya düştü. Buna rağmen can havliyle köpeğine ulaşan adam, zorlukla da olsa köpeği Christi'yi sudan çıkarmayı başardı.
Güvenlik kamerasına yakalanan görüntüler, izleyenleri oldukça etkiledi.