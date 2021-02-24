Teksas’ta köpeğin başına gelen korkunç olay kamerada! Sahibi hiç düşünmeden…

ABD'nin Teksas eyaletindeki kar fırtınasının yol açtığı soğuk havaların etkileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca dondurucu soğukların hakim olduğu eyalette milyonlarca insan, yaşanan elektrik ve su kesintileri nedeniyle zor zamanlar yaşamıştı. Kutup soğuklarında en az 38 kişi hayatını kaybederken, 15 milyon kişi de temiz suya erişim sıkıntısı çekmişti.

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Dondurucu soğukların etkilerinin hala hissedildiği eyalette yaşanan bir olay, hayvan sahiplerinin yüreklerini sızlattı.