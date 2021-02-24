‘Üç kardeş ülkenin dayanışması sürecek’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ankara'daki Üçlü Dışişleri Bakanları 5. Toplantısı'nın ardından ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Özel bağlar üzerine bina ettiğimiz ilişkilerimiz bugün kapsamlı bir ortaklığa dönüştü" dedi. Kovid- 19 aşısı konusunda rekabetin arttığını da vurgulayan Çavuşoğlu, "Ortak mücadelemizi sürdürürken üç kardeş ülke olarak dayanışmamızı sürdüreceğiz" ifadesini kullandı. Bu arada Çavuşoğlu, Türkiye'nin Türkmen gazının Avrupa'ya ulaşması için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu da kaydetti.