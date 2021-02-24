Yunanistan 80 binden fazla mülteciyi geri itti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bazı ülkelerin uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etmekten çekinmediğini, mülteciler hukukunun en temel ilkelerinden "geri itmeme" ilkesinin açıkça çiğnendiğini belirterek, son üç yılda, 80 binden fazla mültecinin Yunanistan tarafından Türkiye'ye geri itildiğini söyledi. Kıran, Türkiye'nin Güney Doğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Dönem Başkanlığı kapsamında Türkiye Adalet Akademisi tarafından düzenlenen, "İnsan Ticareti ve Mülteci Hukuku" başlıklı programda konuştu. Kıran, Türkiye'nin dönem başkanlığı önceliklerini bölgenin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda tespit ettiğini, bu kapsamda mülteci ve göç konusunun önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Dünya genelinde 280 milyonu aşkın göçmen, 46 milyona yakın yerlerinden edilmiş kişi ve 30 milyona yakın mülteci bulunduğunu kaydeden Kıran," Suriye'den Afganistan'a, Rohingya'dan Eritre'ye kadar milyonlarca insan savaş, açlık ve yoksulluk nedeniyle yurtlarını terk etmek zorunda kalıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi kökenine bakmadan tüm mazlum ve mağdurlara sahip çıkıyoruz" dedi.