Ermenistan’da ’25 Şubat’ darbe girişimi nasıl gerçekleşti? İşte tüm detaylar...

Ermenistan'da gerçekleşen '25 Şubat' darbe girişimi nedeniyle ülke bir anda savaş alanına döndü. Peki Ermenistan bu duruma nasıl geldi? Ermenistan'ın 20 yıllık süreci ile bugüne nasıl gelindiği A Haber'de detaylı olarak anlatıldı.

ERMANİSTAN'IN 20 YILLIK SÜRECİ...

Takvimlerin 2000'li yılları gösterdiğinde gazeteci olan Paşinyan, siyasete yeni adım atmıştı. 2018 yılında 'Kadife Devrimi' olarak adlandırılan ve dönemin Başbakanı olan Sakisyan'ı hedef alan olaylar sırasında Paşinyan bir lider olarak ortaya çıktı ve muhalefetin simge ismi oldu. Bu dönemde Sakisyan geri adım atmak zorunda kaldı. O yıl yapılan seçimlerde Paşinyan ülkenin yeni Başbakanı olarak seçildi.

Ermenistan’da ’25 Şubat’ darbe girişimi nasıl gerçekleşti? Detaylar A Haber’de anlatıldı | Video

PAŞİNYAN İKİ VAADİNİ DE GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Paşinyan'ın göreve geldiğinde iki önemli vaadi vardı. Biri ekonomik krizi çözeceği, bir diğeri de Dağlık Karabağ sorununu çözerek ortadan kaldırmaktı. Ancak Paşinyan bu iki sorunu da çözüme kavuşturamadı.

AZERBAYCAN İLE ERMENİSTAN ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANDI

2019'un sonu 2020'nin başlarında Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tansiyon yeniden yükseldi. 2020'de ise iki ülke arasında çatışmalar başladı. O çatışmalar ise tam 44 gün sürdü. Ermenistan Gence'de özellikle sivilleri hedef alan saldırılar gerçekleştirdi. O saldırılara ise Azerbaycan ordusu çok net cevaplar verdi.

AZERBAYCAN İLE OLAN SAVAŞTA ERMENİSTAN'IN ORDUSU YOKOLDU

2020 yılının Kasım ayında ateşkes imzalandı. Ancak ateşkes Azerbaycan için bir zafer, Ermenistan için ise tam bir 'hüsran' olacaktı… Ermenistan milyarlarca dolarını kaybetmiş ve çok sayıda sivilini ve mühimmatlarını bu süre içerisinde yitirmişti. Ordusunun üçte ikisi de yok olmuştu. Bu ise Ermenistan'ın 20 yıllık süreciydi.

Son iki haftada yaşananlar ise süreci hızlandı. Bu büyük başarısızlığın ardından sokaklar hareketlendi, 17 muhalif parti bir araya geldi ve Paşinyan'ın istifasını istedi. Parlamentoda yeterli çoğunluk yakalanamadığı için ise 'güven oylaması'na gidemediler. Bir yandan da Paşinyan istifa etmeyeceğini söyledi.

ORDUDAN AÇIKLAMA

Paşinyan gittiği her yerde protestolarla karşılanıyor. Kiliseyi ziyaret ettiğinde kilisedeki yetkililer bile onun elini sıkmadı. Tansiyon iyice yükselmişti. Dün Genelkurmay Başkanı görevinden alındı. Hemen ardından bugün ülkenin Genelkurmay Başkanı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Paşinyan istifa etmeli dendi. Bu olayın ardında ise 'İskender füzesi' atışması vardı. Paşinyan Rusya'dan alınan füzelerin Azerbaycan'la çatışmalar sırasında işe yaramadığı söyledi. Ancak ordu bu iddiayı reddetti. Bu aslında Rusya'ya da bir meydan okumaydı. Ermenistan ordusu Paşinyan'ın görevinden ayrılmasını istedi. Paşinyan ise bu kararı reddetti.