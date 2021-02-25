İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi ve Edinburgh Dükü 99 yaşındaki Prens Philip, geçtiğimiz günlerde yaşadığı enfeksiyon sourunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastaneden dün yapılan açıklamada Prens Philip'in durumunun iyi olduğu ancak gözlem amaçlı hastanede tutulacağu belirtilmişti.

'ÖLÜM SENARYOSU' HAZIRLANDI

Kral Edward VII Hastanesi'nde tedavi altındaki Prens Philip için endişeli bekleyiş sürüyor. Kraliyet Ailesi tarafından endişeli bekleyiş sürerken, sağlık sorunu ve yaşı dolayısıyla Philip'in, yakın zamanda öleceği konuşulmaya başlandı. Kraliyet Ailesi de Prens Philip'ten alacakları ölüm haberine karşı ölüm planını hazırladı.

ÖLÜM HABERİ BELİRLENEN SAATTE İLAN EDİLECEK

Kraliyet'in hazırladığı 'ölüm senaryosu'na 'Fort Bridge' adı verildi. Ölüm senaryosu çeşitli adımlarla izlenecek. Ölüm haberi ilk olarak Buckingham Sarayı tarafından resmi yayın kuruluşu olan BBC'den duyurulacak.

İngiltere Kraliyeti, Prens Philip’in ‘ölüm senaryosu’nu hazırladı! | Video

ÖLÜM HABERİ SABAH VERİLECEK

Ölüm gün içinde gerçekleşirse ertesi gün sabah saat 08.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Ancak ölüm gece yarısından sonra gerçekleşirse haberin duyurulması için bir sonraki gün saat 08.00 beklenecek.

30 GÜN YAS TUTULACAK

Ölümünün ardından ülkede 8 gün boyunca ulusal yas ilan edilecek olup, Buckingham Saray'ı hariç tüm bayraklar yarıya indirilecek. Kraliyet'in yas süresi 30 gün olacak. Bu süre içinde devlet işleriyle ilgilenmeyecek olan Kraliçe II. Elizabeth, kendi yerine vekil atama hakkına sahip olacak. Bununla birlikte isterse tahttan tamamen çekilebilecek.