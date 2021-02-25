İsrail’den ahlaksız aşı teklıfı

İsraıi medyası, hükümetin ülkelere büyükelçiliklerini Kudüs'e taşımaları karşılığında Kovid-19 aşısı vermeyi planladığını duyurdu. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Honduras, yakın zamanda İsrail stoklarından 5 bin Kovid-19 aşısı alacak. Haberde, adını vermek istemeyen bir kaynağın Honduras'tan bir uçağın aşıları almak için yakında geleceğini, yine benzeri şekilde Guatemala ve Çekya'nın da bir miktar aşı alacağını ilettiği belirtildi.Aynı kaynak, Guatemala'nın ABD'den sonra büyükelçiliğini Kudüs'te açan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak Honduras ve Çekya'nın da benzeri adımları atacağı konusunda söz verdiklerini vurguladı. Öte yandan Savunma Bakanı Benny Gantz ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun böyle bir adım atmasını gayrimeşru bir iş olarak niteledi.