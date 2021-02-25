Rusya’dan Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin olay yaratan açıklama! 'NATO artık bunu anlamalı'

"NATO ARTIK BUNU ANLAMALI"

Rusya'da katıldığı bir TV programında konuşan Chemezov, "S400'ün her şeyden önce bir savunma silahı olduğunu ve bir taarruz sırasında kullanılamayacağını söyleyebilirim. Bu yüzden diğer NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyebileceğini hayal edemiyorum. Aksine, Türk tarafı NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor. Bu yüzden burada sorun görmüyorum.NATO ülkeleri bunu artık anlamalı" ifadelerini kullandı.