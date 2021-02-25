Rusya’dan Türkiye’nin S-400 alımına ilişkin olay yaratan açıklama! 'NATO artık bunu anlamalı'

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'ten gelen bir son dakika açıklaması, Türkiye'nin satın aldığı S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili NATO üyesi ülkelere açık mesaj verdi. Türkiye'nin sahip olduğu S-400 sisteminin, iddia edilenin aksine hiçbir güvenlik tehdidi oluşturmadığını söyleyen Rostec CEO'su, Türkiye'nin NATO ülkelerinin güvenliğini sağladığı vurgusunda bulundu.
"TÜRKİYE NATO ÜYELERİNİN GÜVENLİĞİNİ TEMİN EDİYOR"
Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in CEO'su Sergei Chemezov'den S400 açıklaması geldi. Chemezov, Türkiye'nin, Rusya'nın S400 füze savunma sistemlerini satın alması diğer NATO ülkelerinin güvenliğini hiçbir şekilde zayıflatmadığını ifade ederek," Aksine Türkiye NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor" dedi.
"NATO ARTIK BUNU ANLAMALI"
Rusya'da katıldığı bir TV programında konuşan Chemezov, "S400'ün her şeyden önce bir savunma silahı olduğunu ve bir taarruz sırasında kullanılamayacağını söyleyebilirim. Bu yüzden diğer NATO ülkelerinin güvenliğini nasıl etkileyebileceğini hayal edemiyorum. Aksine, Türk tarafı NATO üyelerinin güvenliğini temin ediyor. Bu yüzden burada sorun görmüyorum.NATO ülkeleri bunu artık anlamalı" ifadelerini kullandı.