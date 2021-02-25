Türkiye havacılıkta lider pozisyona geldi

"TÜRKİYE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE AVRUPA'NIN LİDERİ HALİNE GELDİ"

Haber, İngiltere merkezli The Independent gazetesinde yayımlandı.

2020 yılının Nisan ve Aralık ayları arasında 400'den fazla havaalanındaki yolcu istatistikleri incelendi.

Araştırma sonucunda, Avrupa'da en büyük havacılık gücünün "Türkiye" olduğu vurgulandı.

SEKTÖRDEKİ LİDERLİK KALICI HALE GELEBİLİR

Seyahat Editörü Simon Calder, koronavirüs salgınının rekabet ve güven koşullarını değiştirdiğine dikkat çekti.

Türkiye'nin havacılık sektöründe yakaladığı liderliğin kalıcı hale gelebileceğini yazdı.

İSTANBUL HAVALİMANI İLK SIRADA

Listede ilk sıradaki İstanbul Havalimanı'nı, Moskova'dan 2 Havalimanı izledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı da listeye beşinci sıradan girdi.

The Independent, Batı Avrupa'nın önde gelen ülkelerinin ilk sıralarda yer alamamalarına dikkat çekti.

İNGİLTERE LİDERLİĞİNİ KAYBETTİ

İngiltere'nin havacılık sektöründeki liderliğini kaybettiğini vurguladı.

Başkent Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı da, azalan uçuş ve yolcu sayısı nedeniyle 2020 yılında 2 milyar sterlin zarar ettiğini açıkladı.

Havalimanının yılda ortalama 80 milyon olan yolcu sayısının, 2020 yılında 22 milyona gerilediği belirtildi.